《热点透视》公司债持有人恐被迫出面解决流动性危机

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦/纽约1月6日 - 市场流动性不佳可能对债券持有人造成灾难，而现在可能轮到债券持有人为此做些什么了。投资人对于持有、买进及出售债券的兴致升高，而相形之下华尔街银行业者则显的意兴阑珊。

买进和出售债券一直不像股票那样方便。但在2004年至2007年的牛市中，流动性缺口略为收窄。纽约联邦储备银行统计数据显示，投资银行持有的公司债增加逾倍至2,300亿美元。英国央行数据则显示，在2003年至2007年间大部分时间，公司债的流动性溢价一直低于历史均值。

这后来被证实为异常现象。银行业者随后面临损失，而沃克尔法中对杠杆比率限制新的监管更是摧毁了这个营运模式。到了2013年3月底时，银行持有的公司债金额大减75%至仅仅560亿美元，回到2002年前后的水准。然而根据T. Rowe Price数据，过去六年间，高评级和高收益公司债共同基金及上市交易基金(ETF)持有的资产增加近两倍至1.1万亿(兆)美元。

华尔街业者表示，他们正藉由加速进行交易来弥补资产负债表实力流失的问题。但根据T. Rowe Price研究中引用债券交易统计机构Trace的数据，这对于债券持有人的帮助有限。在2007年之前，500万美以上的投资级债券大额交易占市场成交比重为5%，如今已经降至不到0.5%。100万美元以上的交易比重已经从20%降至2%。

流动性减少意味的价格转差，刚一出现危机气息时，群起抛售的可能性也因而升高。若美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债计画，这样的场景可能很快成真。许多基金允许投资人可以短时间内抽走现金，这一事实意味着若投资人大举抛售债券，市场恐将岌岌可危。