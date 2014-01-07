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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 18:04 BJT

《中国数据观测》资金面紧张，12月新增贷款及M2料均逊于上月

* 公布内容: 12月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚1月15日


    --调查结果 : 
        12月指标           中值        区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                               数
 广义货币供应量(M2)同比%   13.8      13.5-14.4     14.2     13.8          24
  新增人民币贷款(亿元)     6,000    4,000-6,577    6,246    4,543         24
   人民币贷款余额同比%     14.3      14.0-14.4     14.2      15.0         11
  外汇储备（万亿美元）      3.8       3.7-3.9      *3.66     3.31         5
    *为2013年9月末数据
    
    --数据要点:
    
    中国央行在2013年底继续推进金融去杠杆，12月成为去年下半年来资金面最紧的一个月
。路透调查分析师预测中值显示，12月新增贷款预计逊于上月，而广义货币供应量(M2)同比
增速也料将回落。
    
    尽管人民币在12月加速升值，外汇占款可能阶段性增多，但当月财政存款投放规模远低
于历史平均水平，加之利率水平高企，既抑制货币供应增速，也抑制银行信贷投放规模。
    
    接受路透调查的24家机构预测中值显示，12月末M2同比增速料为13.8%，较上月的14.2%
略有下降；新增人民币贷款在6,000亿元，亦低于上月的6,246亿元。
    
    “考虑资金紧张、资金成本上升背景下银行配置资产积极性下挫，以及年末存款回流的
影响，预计M2同比增速可能继续保持在13.8%附近，较上月回落0.4个百分点。”兴业银行首
席经济学家鲁政委说。
    
    据三位银行消息人士透露，中国银监会周一召开会议称，2013年的全部新增信贷为8.9万
亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。               

    “2014年及未来一段时期，经济增速放缓、利率自由化，经济去杠杆，资本流动规模和
方向改变都将对信贷供需关系产生重大而深刻的影响。预计2014年全年信贷投放速度将较201
3年进一步放缓，新增贷款9.8-10万亿元，对应余额年同比增长13.6-13.9%，而信贷配置将更
加着眼于支持经济转型、产业升级和提高投放效率。”交通银行金融研究中心最新发布的报
告称。
    
    报告并预计，未来一年新增外汇占款期望值仍较高，央行货币政策将保持稳健，并对银
行非信贷投融资进一步加强管理，加之财政约束加强不利于现口径下广义货币创造等多方面
因素，预计2014年全年广义货币供应预计增长13.5-14.2%。
    
    鲁政委认为，虽然2014年中国的经济增长与物价可能一致减速，美国量化宽松（QE）退
出可能对国内带来被动的金融紧缩。但2013年下半年持续偏高的货币量压力给政策当局留下
的教训就是从年初就要控制好，
    
    因此，为应对春节，虽然1月份总体是公开市场释放流动性的月份，但预计市场机构仍不
轻松。
    
    央行公开市场上周以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金
余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。业内人士指出，
转入元月，监管层将继续在货币政策定位与短期资金稳定间相权衡，因扰动1月资金面的事件
较多，若届时流动性出现波动剧烈，监管层料适时出手扶助。                   

    2014年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准
利率及准备金率仍维持不变预期。不过债市情绪仍难乐观，因中国经济动能稍有放缓但仍在
合理区间，而流动性受春节等因素影响难以宽松，加之新债供给渐增，新股发行重启，以及
利率市场化和机构资产负债调整继续发酵等。               
   
    欲浏览中国所有经济数据,请点选        ;欲了解数据页面,请点选        
    
    以下为本次路透调查结果:
    欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选      
    
 机构名称             外汇储备   M2(同比%)     新增贷款     人民币贷款余
                     （万亿美元                 (亿元人民   额   (同比%)
                       ）                         币)       
 交通银行                ~          13.9         5,800           ~
 永丰投顾                ~          13.5         6,577           ~
 BBVA                  3.850        13.8         6,000          14.2
 中银国际              3.710        13.7         4,000          14.0
 美银美林                ~          14.0         6,000          14.3
 东方汇理              3.900        13.7         4,750           ~
 国开证券                ~          14.0         6,000          14.3
 长江证券                ~          14.0         5,800          14.4
 招商证券                ~          13.8         6,000           ~
 民族证券                ~          13.8         6,050           ~
 花旗                    ~          13.5         6,050           ~
 中信证券                ~          14.0         6,000           ~
 光大证券                ~          14.0         6,000           ~
 国信证券                ~          13.5         6,000           ~
 国泰君安                ~          13.8         6,000           ~
 海通证券                ~          13.5         6,000           ~
 华宝信托              3.800        13.8         5,500          14.2
 兴业银行                ~          13.8         6,000          14.3
 瑞穗                  3.700        14.0         5,800          14.3
 华侨银行                ~          13.5         6,000           ~
 上海证券                ~          13.8         5,800          14.2
 申银万国                ~          13.8         6,000          14.3
 渣打银行                ~          14.4         6,000           ~
 瑞银                    ~          13.6         5,800          14.3
   ~表示数据不可得(完)      

 (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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