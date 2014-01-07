《中国数据观测》资金面紧张，12月新增贷款及M2料均逊于上月

* 公布内容: 12月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚1月15日 --调查结果 : 12月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 13.8 13.5-14.4 14.2 13.8 24 新增人民币贷款(亿元) 6,000 4,000-6,577 6,246 4,543 24 人民币贷款余额同比% 14.3 14.0-14.4 14.2 15.0 11 外汇储备（万亿美元） 3.8 3.7-3.9 *3.66 3.31 5 *为2013年9月末数据 --数据要点: 中国央行在2013年底继续推进金融去杠杆，12月成为去年下半年来资金面最紧的一个月 。路透调查分析师预测中值显示，12月新增贷款预计逊于上月，而广义货币供应量(M2)同比 增速也料将回落。 尽管人民币在12月加速升值，外汇占款可能阶段性增多，但当月财政存款投放规模远低 于历史平均水平，加之利率水平高企，既抑制货币供应增速，也抑制银行信贷投放规模。 接受路透调查的24家机构预测中值显示，12月末M2同比增速料为13.8%，较上月的14.2% 略有下降；新增人民币贷款在6,000亿元，亦低于上月的6,246亿元。 “考虑资金紧张、资金成本上升背景下银行配置资产积极性下挫，以及年末存款回流的 影响，预计M2同比增速可能继续保持在13.8%附近，较上月回落0.4个百分点。”兴业银行首 席经济学家鲁政委说。 据三位银行消息人士透露，中国银监会周一召开会议称，2013年的全部新增信贷为8.9万 亿元人民币，贷款余额同比增速为14.2%，不良贷款率1.05%。 “2014年及未来一段时期，经济增速放缓、利率自由化，经济去杠杆，资本流动规模和 方向改变都将对信贷供需关系产生重大而深刻的影响。预计2014年全年信贷投放速度将较201 3年进一步放缓，新增贷款9.8-10万亿元，对应余额年同比增长13.6-13.9%，而信贷配置将更 加着眼于支持经济转型、产业升级和提高投放效率。”交通银行金融研究中心最新发布的报 告称。 报告并预计，未来一年新增外汇占款期望值仍较高，央行货币政策将保持稳健，并对银 行非信贷投融资进一步加强管理，加之财政约束加强不利于现口径下广义货币创造等多方面 因素，预计2014年全年广义货币供应预计增长13.5-14.2%。 鲁政委认为，虽然2014年中国的经济增长与物价可能一致减速，美国量化宽松（QE）退 出可能对国内带来被动的金融紧缩。但2013年下半年持续偏高的货币量压力给政策当局留下 的教训就是从年初就要控制好， 因此，为应对春节，虽然1月份总体是公开市场释放流动性的月份，但预计市场机构仍不 轻松。 央行公开市场上周以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金 余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。业内人士指出， 转入元月，监管层将继续在货币政策定位与短期资金稳定间相权衡，因扰动1月资金面的事件 较多，若届时流动性出现波动剧烈，监管层料适时出手扶助。 2014年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准 利率及准备金率仍维持不变预期。不过债市情绪仍难乐观，因中国经济动能稍有放缓但仍在 合理区间，而流动性受春节等因素影响难以宽松，加之新债供给渐增，新股发行重启，以及 利率市场化和机构资产负债调整继续发酵等。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选 机构名称 外汇储备 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 （万亿美元 (亿元人民 额 (同比%) ） 币) 交通银行 ~ 13.9 5,800 ~ 永丰投顾 ~ 13.5 6,577 ~ BBVA 3.850 13.8 6,000 14.2 中银国际 3.710 13.7 4,000 14.0 美银美林 ~ 14.0 6,000 14.3 东方汇理 3.900 13.7 4,750 ~ 国开证券 ~ 14.0 6,000 14.3 长江证券 ~ 14.0 5,800 14.4 招商证券 ~ 13.8 6,000 ~ 民族证券 ~ 13.8 6,050 ~ 花旗 ~ 13.5 6,050 ~ 中信证券 ~ 14.0 6,000 ~ 光大证券 ~ 14.0 6,000 ~ 国信证券 ~ 13.5 6,000 ~ 国泰君安 ~ 13.8 6,000 ~ 海通证券 ~ 13.5 6,000 ~ 华宝信托 3.800 13.8 5,500 14.2 兴业银行 ~ 13.8 6,000 14.3 瑞穗 3.700 14.0 5,800 14.3 华侨银行 ~ 13.5 6,000 ~ 上海证券 ~ 13.8 5,800 14.2 申银万国 ~ 13.8 6,000 14.3 渣打银行 ~ 14.4 6,000 ~ 瑞银 ~ 13.6 5,800 14.3 ~表示数据不可得(完) (发稿 谢衡; 审校 黄凯)