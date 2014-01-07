《热点透视》全球央行货币政策看似方向不一，实则大同小异

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 朱晓军

路透伦敦1月6日 - 全球主要央行的政策即将分道扬镳。这对金融市场的影响远大于实体经济。

美国会发生大变化。美国当局已经正式宣布将开始小小迈出摆脱特殊货币政策的第一步，踏上通往正常化的漫漫旅程。如果一切按计划顺利进行，第一步就是在1月小规模缩减购债。当美国联邦储备理事会(美联储/FED)停止购债时，政策利率可能开始上升，这也许在2015年发生。

欧洲央行和日本央行则没有放弃非常规政策。要说有什么不同的话，这两大央行也许都不得不提供更多刺激措施。欧元区的经济复苏顶多只能称之为虚弱，而日本的2%通胀率目标仍然看起来野心太大--要知道日本最后一次出现平均现金收益增长是在2005年。

主要央行之间出现政策分歧，这在全球化的经济中并不多见。自从欧洲央行1999年开始运行以来，其政策利率仅有三次和美联储利率背道而行，而且每次都很快恢复到同一方向。自1995年以来，日本央行利率一直低于1%，但都随着全球走势起伏。

当货币政策各行其道时，部分领域获利丰厚。美国10年期公债收益率(殖利率)自去年5月以来已经飙升130个基点，几乎相当于可比德国公债涨幅的两倍。美联储未来祭出更多刺激措施的可能性在12月限制了欧元兑美元涨幅。

不过，在经济政策方面，各大央行相同点远多于分歧：它们都维持高强度刺激政策。美国并未放弃激进货币政策，只不过在以很缓慢的步伐缩减。此外，所有主要央行都赞同，激进政策有助于提振国内生产总值(GDP)和就业。

虽然政策调整的时点对于金融市场很重要，但市场猛烈波动可能让人忽视了实体经济中更为根本的因素。货币政策已经弹尽粮绝。五年以来的真实利率为负值，而且政策道路看不到尽头，这或许已经导致经济依赖廉价债务，从而削弱了整个体系。(完)