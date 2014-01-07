《全球市场》亚股持稳，美元在隔夜时段走软后反弹

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
在周五就业报告公布前，投资者将关注1月8日公布的美联储12月政策会议记录，以及欧洲央行周四的政策会议。
周一稍晚，美国参议院确认叶伦接替贝南克担任美联储下任出席。叶伦是美联储采取空前且具争议性举措以提振美国经济的主要支持者。
大宗商品方面，美国原油期货 涨0.3%报每桶93.67美元，隔夜在美国市场跌0.6%至一个月低位。
金价 涨0.5%报每盎司1,243.35美元，有望连续第六日上涨，且距离周一触及的三周高位1,248.30美元不远。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。