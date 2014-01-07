《全球市场》亚股持稳，美元在隔夜时段走软后反弹

在周五就业报告公布前，投资者将关注1月8日公布的美联储12月政策会议记录，以及欧洲央行周四的政策会议。

周一稍晚，美国参议院确认叶伦接替贝南克担任美联储下任出席。叶伦是美联储采取空前且具争议性举措以提振美国经济的主要支持者。

大宗商品方面，美国原油期货 涨0.3%报每桶93.67美元，隔夜在美国市场跌0.6%至一个月低位。