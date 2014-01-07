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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 11:37 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走升，但之前美国数据令人失望限制美元涨势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3623 1.3627 -0.03 -0.89 1.3745

美元/日圆 104.36 104.21 +0.14 -0.89 105.30

欧元/日圆 142.20 142.01 +0.13 -1.75 144.73

美元/瑞郎 0.9054 0.9040 +0.15 +1.41 0.8928

英镑/美元 1.6397 1.6404 -0.04 -0.96 1.6556

美元/加元 1.0669 1.0653 +0.15 +0.46 1.0620

澳元/美元 0.8939 0.8962 -0.26 +0.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8271 0.8290 -0.23 +0.79 0.8206

澳元/日圆 93.340 93.390 -0.05 -0.54 93.850

新西兰元/日圆 86.310 86.390 -0.09 -0.12 86.410

英镑/日圆 171.15 170.95 +0.12 -1.82 174.33

澳元/新西兰元 1.0805 1.0807 -0.02 -0.40 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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