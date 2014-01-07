台湾债市：年关前RP利率持平，跨年交易仍稀缺

路透台北1月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持平。旬初市场资金宽裕，投信因申购款流入找券积极，寿险亦有找券需求，惟资金落点多在农历年关之前，跨年的交易仍相对稀少。

一大型证券商交易员指出，目前公司债RP交易天期以10-20天为主，不希望客户的资金落点集中在春节当周，虽然跨年RP利率提高1个基点可做到0.68%，不过投信客户接受度偏低。

“ 我们要求先落到24日，不然就跨过去，但投信客户怕被赎回。 ”他说。

另一证券商交易员则表示，目前市场资金相当宽裕，RP利率几乎没有变动，但预料下周起银行会陆续增加库存现金，届时市场资金水位才会出现变化。目前要求客户跨过年关为时尚早，要到下周才开始承做。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；10-20天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。