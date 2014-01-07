台湾债市：年关前RP利率持平，跨年交易仍稀缺

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持平。旬初市场资金宽裕，投信因申购款流入找券积极，寿险亦有找券需求，惟资金落点多在农历年关之前，跨年的交易仍相对稀少。
一大型证券商交易员指出，目前公司债RP交易天期以10-20天为主，不希望客户的资金落点集中在春节当周，虽然跨年RP利率提高1个基点可做到0.68%，不过投信客户接受度偏低。
“ 我们要求先落到24日，不然就跨过去，但投信客户怕被赎回。 ”他说。
另一证券商交易员则表示，目前市场资金相当宽裕，RP利率几乎没有变动，但预料下周起银行会陆续增加库存现金，届时市场资金水位才会出现变化。目前要求客户跨过年关为时尚早，要到下周才开始承做。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；10-20天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。