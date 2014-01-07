巴西评等：若经济令人失望，穆迪可能调降评等展望

路透圣保罗1月6日 - 穆迪投资者服务资深巴西信用分析师Mauro Leos周一表示，如果2014年上半年巴西经济表现令人失望，穆迪可能今年稍后调降该国的评等展望。

然如果经济表现一如预期，穆迪将等到直到可以评估今年稍晚选出的新上任政府的政策时，再来决定该国的评等。巴西的债信评等为“Baa2”。

“只要我们获悉上半年官方国内生产总值(GDP)数据以及财政表现，应该就会对2014年的情况有完整的想法，”Leos接受路透专访时表示。

“如果这和我们的预期相符，我们就会等到选举结果出炉，以及新政府释出的(经济)讯息。如果比较疲弱，我们将会分析可能的改变。如果比较强劲，我们就按兵不动。”