投行观点：台币1-2月受季节因素影响走贬，长期仍具升值潜力--美银美林

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 国际投行美银美林周二表示，预期台币 在1-2月将受季节因素影响趋贬，但中长期来说，因主要出口市场经济好转，将支撑较为强势台币。
该行报告指出，中长期来说，台币有潜力延续升值力道，因贸易仍呈现顺差，且主要出口市场展现稳定成长迹象，这些出口市场即占台湾总体出口的50%左右。在这个背景之下，未来几季美国的复苏及中国稳定的成长展望将支撑强势台币。
该行也指出，尽管目前仍在非常早期的阶段，但2014年可能为台湾央行汇率政策的转折年，台湾央行的汇率政策有机会从优先考量出口竞争力转向更趋市场决定导向。该行认为，两岸关系持续频繁往来，且台湾央行的外汇存底管理策略亦已纳入人民币波动的考量，都让2014年汇率政策转向的机会增加。
不过今年台币仍将遭遇一些震荡，包括美国量化宽松(QE)退场、日圆 走弱等，以及季节性因素，如台币在1至2月期间预期将较弱势，部分原因来自中国农历年前后的出口疲软，另个压力点则是发放予外资的现金股利外流高峰期。但当季节性阻力减弱时，台币将获得支撑。
美银美林预估，今年第一季台币价位约落在29.8、第二季30元、第三季30.5及第四季30.5元。
这份报告同时指出，台币换汇换利交易(CCS) 折价点数自去年10月以来逐步走深，过去三个月以来，三年期台币CCS和同年期CNH CCS的差点已扩大至230个基点，但预期未来数周两者的差点将回到正常区间。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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