中国股市：沪综指微幅收升终止三连跌，交投清淡A股成交额创半年新低

路透北京1月7日 - 中国股市沪综指周二微幅收升终止三连跌。分析师指出，在利空充分释放和连续下跌后，大盘已现企稳迹象，量能明显萎缩显示恐慌盘衰减，但指数承压现象依然存在，料短线市场续有反弹可能。

沪综指 收报2,047.317点，涨1.608点或0.08%，上证A股今日成交额545亿元人民币，上日为727亿元，此前最低成交为去年7月9日的521亿元。

“"打新潮"的资金分流效应以及由此引发的恐慌情绪是本轮杀跌的重要原因，资金分流是指卖了手上的股票然后去打新股，更重要的是它引起了市场的恐慌情绪，大家纷纷避险。”信达证券策略分析师艾宜称。

根据已领取发行批文的各拟上市公司在沪深交易所发布的《初步询价及推介公告》，本周将有8只新股进入网上网下申购日。

但他同时认为，监管机构有关维护中小投资者利益的表态有助于市场信心恢复。

针对资本市场综合回报低等问题，中国证监会主席肖钢周一称，将逐步建立现金分红、股份回购、以股代息等综合回报体系，大力发展定期支付、绝对收益类产品。

上证金融地产行业指数 收跌0.50%，走势弱于大盘。