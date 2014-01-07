中国股市：沪综指微幅收升终止三连跌，交投清淡A股成交额创半年新低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月7日 - 中国股市沪综指周二微幅收升终止三连跌。分析师指出，在利空充分释放和连续下跌后，大盘已现企稳迹象，量能明显萎缩显示恐慌盘衰减，但指数承压现象依然存在，料短线市场续有反弹可能。
沪综指 收报2,047.317点，涨1.608点或0.08%，上证A股今日成交额545亿元人民币，上日为727亿元，此前最低成交为去年7月9日的521亿元。
“"打新潮"的资金分流效应以及由此引发的恐慌情绪是本轮杀跌的重要原因，资金分流是指卖了手上的股票然后去打新股，更重要的是它引起了市场的恐慌情绪，大家纷纷避险。”信达证券策略分析师艾宜称。
根据已领取发行批文的各拟上市公司在沪深交易所发布的《初步询价及推介公告》，本周将有8只新股进入网上网下申购日。
但他同时认为，监管机构有关维护中小投资者利益的表态有助于市场信心恢复。
针对资本市场综合回报低等问题，中国证监会主席肖钢周一称，将逐步建立现金分红、股份回购、以股代息等综合回报体系，大力发展定期支付、绝对收益类产品。
上证金融地产行业指数 收跌0.50%，走势弱于大盘。
沪深300指数 收报2,238.001点，跌0.03%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,240.4点，涨0.02%，成交612,278手。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。