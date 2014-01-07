中国汇市：人民币即期早盘微升，春节前客盘需求趋于清淡

* 人民币即期早盘微升

* 中间价微涨，结束三天连跌

* 客盘较为均衡

路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅波动呈微升之势。中间价结束三天连跌略微走高，即期市场客盘也显得比上日更为均衡。

一中资大行交易员称，这两天银行自营盘稍有表现，让波动幅度稍微扩大，但整体看客盘需求还是较为均衡，使最终价格变化不多。

“春节前都不会有大行情吧，会清淡一点。企业都在忙着准备过年。”她说。

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.0516元，上日收报6.0526元。今日人民币兑美元中间价 为6.1042元，上日中间价为6.1059元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅上涨，但仍难以扳回前一天的跌幅。昨天由于美国经济数据令人失望，美元成为投资者抛售的目标。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1147/87，上日尾盘为6.1144。

北京时间11:44，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0414/44元，上一交易日尾盘报6.0438元。