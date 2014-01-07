中国汇市：人民币即期早盘微升，春节前客盘需求趋于清淡

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 人民币即期早盘微升
* 中间价微涨，结束三天连跌
* 客盘较为均衡
路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅波动呈微升之势。中间价结束三天连跌略微走高，即期市场客盘也显得比上日更为均衡。
一中资大行交易员称，这两天银行自营盘稍有表现，让波动幅度稍微扩大，但整体看客盘需求还是较为均衡，使最终价格变化不多。
“春节前都不会有大行情吧，会清淡一点。企业都在忙着准备过年。”她说。
北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.0516元，上日收报6.0526元。今日人民币兑美元中间价 为6.1042元，上日中间价为6.1059元。
全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅上涨，但仍难以扳回前一天的跌幅。昨天由于美国经济数据令人失望，美元成为投资者抛售的目标。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1147/87，上日尾盘为6.1144。
北京时间11:44，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0414/44元，上一交易日尾盘报6.0438元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。