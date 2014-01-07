中国货币市场：回购利率续降资金面暂无忧，逆回购未现身属意料之中

路透上海1月7日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周二继续走低。交易人士表示，市场流动性持续向好，短期资金供给仍在增多，而在个别政策性大行融出部分跨节资金之后，一个月期限品种价格回落逾50bp(基点)。

“都还可以吧，隔夜很宽松，政策性银行出了一波一个月的资金，也比昨天好借多了”，上海一银行交易员表示，至于原因，可能是不少银行“去年年末超储留的比较高，现在年初释放出来”。

而对于央行逆回购操作暂停，他认为，这亦属于情理之中，短期资金面的问题并不大，央行没有投放流动性的必要。

因元旦过后资金渐趋宽松，央行公开市场周二继续暂停七天期逆回购操作，基本符合市场预期；业内人士并指出，备受关注的影子银行监管新规雷霆出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。 。

今日虽然有政策性银行融出长期资金，但机构未来预期仍难乐观，“短期(资金)比较多，跨春节的资金还是有点谨慎，”东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，由于春节提现的规模较大，将在一定程度抑制机构的出钱意愿，长期难言宽松。

对于影子银行监管，对市场流动性的影响，他表示，“短期影响还不明显，中长期影响不好说，得看各家监管机构的细则及其落实情况”。

在中国实体经济去产能和金融机构去杠杆的政策方向明确后，国务院层面首次针对影子银行的监管文件终于铿锵落地，规范影子银行的107号文显示融资端的信用投放管理正在强化审慎监管。

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8591 2.8833 -2.42

七天 4.2695 4.5962 -32.67

14天 5.0568 5.4233 -36.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2200 1.0750 +0,214.50

七天 4.4800 4.1200 +36.00

14天 4.9700 5.0450 -7.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.9300 -3.00

七天 4.2730 4.6300 -35.70

14天 5.2000 5.4235 -22.35

Shibor

其中:隔夜 2.8750 2.8750 +0.00

七天 4.2590 4.2590 +0.00

三个月 5.5760 5.5760 +0.00