台湾股市：小幅反弹，台币贬值恐令外资却步

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 台湾股市周二随区域主要股市微幅反弹，台币兑美元 经过昨日大贬后，今日实质价位走势仍疲弱，投资人担心外资投入台股动能可能减少，逢高追价意愿不高。
台湾加权股价指数 微幅收高0.14%至8,512.30点，成交初值 为956.46亿台币，上日修正后为960.96亿。台币兑美元早盘实质成交区间在30.050-30.110，较上日走贬。
日盛投顾协理钟国忠表示，外资上个月虽然买超台股470亿，不过净买入与卖出金额都偏低，显示当大盘指数拉抬至8,500-8,600点后，外资操作心态偏向保守。倘若台币受韩元牵连表现弱势，短线外资投入台股的动能可能会进一步降低。
他并指出，随着政府开放现股当冲，上周五以及昨日，大盘成交值都放大至逾900亿台币，不过指数均收黑，若本周内无法带量突破，大盘可能会压回位于8,463点附近的月线，整理时间会进一步拉长。
亚洲股市在连跌四日后周二企稳，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 持稳，接近周一触及的三周低点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。