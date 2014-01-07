台湾股市：小幅反弹，台币贬值恐令外资却步

路透台北1月7日 - 台湾股市周二随区域主要股市微幅反弹，台币兑美元 经过昨日大贬后，今日实质价位走势仍疲弱，投资人担心外资投入台股动能可能减少，逢高追价意愿不高。

台湾加权股价指数 微幅收高0.14%至8,512.30点，成交初值 为956.46亿台币，上日修正后为960.96亿。台币兑美元早盘实质成交区间在30.050-30.110，较上日走贬。

日盛投顾协理钟国忠表示，外资上个月虽然买超台股470亿，不过净买入与卖出金额都偏低，显示当大盘指数拉抬至8,500-8,600点后，外资操作心态偏向保守。倘若台币受韩元牵连表现弱势，短线外资投入台股的动能可能会进一步降低。

他并指出，随着政府开放现股当冲，上周五以及昨日，大盘成交值都放大至逾900亿台币，不过指数均收黑，若本周内无法带量突破，大盘可能会压回位于8,463点附近的月线，整理时间会进一步拉长。