欧洲个股：德国财政部施压要求德意志银行加强整改

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福1月7日 - 德国财政部周一对德意志银行(Deutsche Bank) 施压，要求后者整改其企业文化。此前，德国金融监管局(BaFin)指出，尽管德意志银行卷入若干丑闻，但却没有尽力整改。
德国媒体在周末报导，BaFin严词批评德意志银行，称其联席执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen迄今并未努力挽回该银行声誉。
BaFin等监管机构正在调查德意志银行等10多家银行和经纪商是否存在操纵LIBOR及欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)等指标利率的行为；这些利率被视为是衍生品、抵押贷款及信用卡贷款等各种金融产品的指标，涵盖的金融商品规模数以兆(万亿)美元计。
此外，德意志银行还面临着若干其他诉讼和调查，包括Kirch媒体帝国继承人发起的、长达十年之久的诉讼案，以及欧盟的控诉--德意志银行等13家投资银行被控垄断了获利丰厚的信贷衍生品市场。
BaFin对德意志银行操纵利率的指控调查即将结束。根据德国明镜周刊报导，BaFin的报告称德意志银行在调查和解决该事件方面的努力不够。
财政部发言人Martin Kotthause周一表示，“在利率操纵方面，BaFin应该而且也会大力推进各项指控。”
“我们高度重视，以确保此事真正得到彻底解决。”
BaFin的报告还称，目前尚不清楚“是否有管理高层涉入或知悉操纵问题”，并称德国央行的调查发现德意志银行“存在严重的组织缺陷”。
BaFin拒绝对明镜周刊的报导置评。
德意志银行发言人表示，该银行正与BaFin在多个调查中进行密切配合，但拒绝进一步置评。“管理层现成员或前成员均未参与不当操作”，她称。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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