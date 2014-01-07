欧洲个股：德国财政部施压要求德意志银行加强整改

路透法兰克福1月7日 - 德国财政部周一对德意志银行(Deutsche Bank) 施压，要求后者整改其企业文化。此前，德国金融监管局(BaFin)指出，尽管德意志银行卷入若干丑闻，但却没有尽力整改。

德国媒体在周末报导，BaFin严词批评德意志银行，称其联席执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen迄今并未努力挽回该银行声誉。

BaFin等监管机构正在调查德意志银行等10多家银行和经纪商是否存在操纵LIBOR及欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)等指标利率的行为；这些利率被视为是衍生品、抵押贷款及信用卡贷款等各种金融产品的指标，涵盖的金融商品规模数以兆(万亿)美元计。

此外，德意志银行还面临着若干其他诉讼和调查，包括Kirch媒体帝国继承人发起的、长达十年之久的诉讼案，以及欧盟的控诉--德意志银行等13家投资银行被控垄断了获利丰厚的信贷衍生品市场。

BaFin对德意志银行操纵利率的指控调查即将结束。根据德国明镜周刊报导，BaFin的报告称德意志银行在调查和解决该事件方面的努力不够。

财政部发言人Martin Kotthause周一表示，“在利率操纵方面，BaFin应该而且也会大力推进各项指控。”

“我们高度重视，以确保此事真正得到彻底解决。”

BaFin的报告还称，目前尚不清楚“是否有管理高层涉入或知悉操纵问题”，并称德国央行的调查发现德意志银行“存在严重的组织缺陷”。

BaFin拒绝对明镜周刊的报导置评。

德意志银行发言人表示，该银行正与BaFin在多个调查中进行密切配合，但拒绝进一步置评。“管理层现成员或前成员均未参与不当操作”，她称。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)