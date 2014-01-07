中国外汇：2014年将制定统领外汇管理全面改革的总体方案--外管局长

路透北京1月7日 - 中国外汇管理局局长易纲近日在国内期刊上撰文称，2014年将研究制定出一个能统领外汇管理全面改革、逻辑清晰、措施明确的总体方案，做到心中有数、主动有为、风险可控。

他以《中国外汇》学术委员会主任的身份在该期刊2014年首期中撰文并称，对方向明、见效快的外汇管理改革举措，一定要在今年工作中就有体现，重在贯彻落实、抓出成效。

而对于涉及面广、需要统筹考虑其他配套措施和条件的外汇管理改革，要大胆探索、试点先行，在实践中摸索规律、凝聚共识。

易纲并表示，要紧紧围绕国际收支基本平衡这个中心任务，加快推进外汇管理的改革创新：继续深化促进贸易投资便利化，加快推进人民币资本项目可兑换，发挥市场在外汇资源配置中的决定性作用，完善外汇储备经营管理，防范跨境资本双向流动冲击。

易纲此前还在《求是》杂志上发表文章指出，现阶段中国外汇管理改革的着力点在于推进贸易和投资便利化，同时要把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理工作的关键，深入研究“托宾税”、无息存款准备金、外汇交易手续费等价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。 (完)

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