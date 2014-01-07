香港个股：永亨银行复牌股价小幅上涨，投资者静待出售交易进展

路透香港1月7日 - 香港中小型银行--永亨银行 周二复牌股价小幅上涨，因投资者静待出售交易进展。

永亨此前证实其主要股东与华侨银行订立独家协议，同意在1月31日前与华侨银行独家商讨出售股份协议，寻求落实有关条款。

永亨今早一度涨2.3%，触及118.3港元。早盘收升1.3%，报117.1港元；大市恒生指数 则升0.34%。

分析师称，永亨终于锁定华侨银行为潜在买家，不过有消息指交易作价可能低于市帐率2倍，差于市场预期，故复牌后股价未见大涨，反映出投资者静待永亨与华侨银行谈判进展。

投行德意志银行的报告称，如果收购价低于2倍，可能会令永亨的股东失望，因市场预期交易作价介乎2-2.2倍，与此前创兴银行 出售交易作价相若。

法国巴黎的报告亦指出，要交易成功则华侨银行需要提高出价以达至永亨的期望，即使交易不成功，控制永亨的冯氏家族仍会寻找愿出高价买家。

如果永亨与华侨银行最终未能达成买卖协议，对永亨短期股价可能有负面影响，不过法国巴黎认为，由于买家数目增加但可收购标的较少，长远而言，收购价对永亨愈见有利。

路透上周五引述两名知情人士表示，新加坡华侨银行对永亨的估值约53亿美元，并拟以大约两倍的市帐率收购永亨。而此前本地另一家中小型银行创兴获广州市政府背景的越秀企业（集团）有限公司以2.08倍市帐率收购。（完）