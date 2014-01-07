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亚洲 | 2014年 1月 8日 星期三 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--1月8日****

路透1月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
    
    1月8日(三)
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                      11月       +0.35%       +0.2% 
              经季节调整进口(较前月)                                  +0.3%       +2.9%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                            顺差180     顺差168 
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                     12月        +0.7%       +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                   +8.3%       +7.7%
    0900  意大利失业率                                    11月        12.5%       12.5%
    1000  欧元区零售销售(较前月)                          11月         --         -0.2%
                        (较上年同期)                                   --         -0.1%    
    1000  欧元区失业率                                    11月        12.1%       12.1%  
    1100  德国工业订单                                    11月        +1.5%       -2.2%
    1200  美国抵押贷款市场指数                    12月27日当周           --       351.1 
              再融资指数                                                 --      1444.3  
    1200  美国抵押贷款市场指数                      1月3日当周           --          --
              再融资指数                                                 --          --  
    1315  美国ADP民间就业人数(万人)                       12月       增加20    增加21.5
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                          11月      增加150   增加181.9 
    2145  新西兰建筑许可                                  11月           --       -0.6%
        
    附：主要国家1月7日已发布经济指标与预估值对照表：
    
     1月7日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         现值     预估值
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   11月      逆差1.18    逆差3.0
              商品/服务进口(较前月)                                     -1%          --       
              商品/服务出口(较前月)                                     持平         --
    0700  德国实质零售销售(较前月)                        11月         +1.5%      +0.6%
                          (较上年同期)                                 +1.6%         -- 
    0745  法国消费者信心指数                              12月            85         84         
 
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                12月       减少1.5       持平       
                未经季节调整失业人数(万人)                             287.3        290         
                经季节调整失业率                                        6.9%       6.9%       
                经季节调整失业人数(万人)                               296.5         --       
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  12月初值         +0.8%      +0.9%    
    1000  欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           11月         +1.2%         --
                                   (较上月)                            -0.1%         --
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           1月4日当周         -5.4%         --      
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                        11月     逆差342.5    逆差400   
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                          11月       逆差9.4    逆差1.4     
                出口(亿加元)                                           397.8         --       
                进口(亿加元)                                           407.2         --       
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         1月4日当周         +4.1%         --
    1500  加拿大Ivey经季节调整的PMI                       12月          46.3       54.5    (完)
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