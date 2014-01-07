主要国家经济指标预测--1月8日****

路透1月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月8日(三) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.35% +0.2% 经季节调整进口(较前月) +0.3% +2.9% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差180 顺差168 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.7% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +8.3% +7.7% 0900 意大利失业率 11月 12.5% 12.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1000 欧元区失业率 11月 12.1% 12.1% 1100 德国工业订单 11月 +1.5% -2.2% 1200 美国抵押贷款市场指数 12月27日当周 -- 351.1 再融资指数 -- 1444.3 1200 美国抵押贷款市场指数 1月3日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 12月 增加20 增加21.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加181.9 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -0.6% 附：主要国家1月7日已发布经济指标与预估值对照表： 1月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差1.18 逆差3.0 商品/服务进口(较前月) -1% -- 商品/服务出口(较前月) 持平 -- 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +1.5% +0.6% (较上年同期) +1.6% -- 0745 法国消费者信心指数 12月 85 84 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少1.5 持平 未经季节调整失业人数(万人) 287.3 290 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) 296.5 -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +0.8% +0.9% 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 +1.2% -- (较上月) -0.1% -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月4日当周 -5.4% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差342.5 逆差400 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差9.4 逆差1.4 出口(亿加元) 397.8 -- 进口(亿加元) 407.2 -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月4日当周 +4.1% -- 1500 加拿大Ivey经季节调整的PMI 12月 46.3 54.5 (完)