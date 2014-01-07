美国经济：公寓空置率降至10年多低位，然薪资增长乏力限制租金涨幅

路透1月6日 - 周一公布的一份行业报告显示，美国公寓空置率降至10年多的低位，但收入停滞不前限制了租金涨幅。

据美国房地产研究公司Reis初步数据，第四季公寓空置率较第三季降低0.1个百分点至4.1%。这是2001年第三季以来空置率的最低水平，当时为3.9%。

不过，由于就业市场迟滞以及薪资增长乏力，租金增幅仅为0.8%，远低于通常空置率如此低下的水平。

报告指出，“相当于空置率而言，美国租金增长速度较低，不过在西雅图、旧金山、圣何塞和Oakland-East湾等诸多市场租金在持续攀升。”

随着更多房屋供应即将出现，Reis预计2014年空置率将小幅增加，租金将增约3.3%。(完) (编译 石冠兰； 审校 高琦)