美国经济：公寓空置率降至10年多低位，然薪资增长乏力限制租金涨幅

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透1月6日 - 周一公布的一份行业报告显示，美国公寓空置率降至10年多的低位，但收入停滞不前限制了租金涨幅。
据美国房地产研究公司Reis初步数据，第四季公寓空置率较第三季降低0.1个百分点至4.1%。这是2001年第三季以来空置率的最低水平，当时为3.9%。
不过，由于就业市场迟滞以及薪资增长乏力，租金增幅仅为0.8%，远低于通常空置率如此低下的水平。
报告指出，“相当于空置率而言，美国租金增长速度较低，不过在西雅图、旧金山、圣何塞和Oakland-East湾等诸多市场租金在持续攀升。”
随着更多房屋供应即将出现，Reis预计2014年空置率将小幅增加，租金将增约3.3%。(完) (编译 石冠兰； 审校 高琦)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)