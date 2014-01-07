微软Xbox One去年销量突破300万台

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图1月6日 - 微软 周一表示，截止到2013年底，当年11月上市的Xbox One游戏机销量已经突破300万台。
第三代Xbox与同月上市的索尼公司 的PlayStation 4陷入激烈竞争。索尼表示，截止到12月第一周，PlayStation 4的销量达到了210万台。
在索尼更新销售数据前，目前尚不清楚哪家公司更为领先。
券商Wedbush Securities分析师Michael Pachter表示，Xbox One的销量与预期相符，他预计索尼PlayStation的销量约为300万台。
上述两款游戏机的热卖是超微半导体公司(AMD) 的福音。AMD为这两款游戏机研发或提供芯片。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。