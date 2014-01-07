微软Xbox One去年销量突破300万台

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图1月6日 - 微软 周一表示，截止到2013年底，当年11月上市的Xbox One游戏机销量已经突破300万台。

第三代Xbox与同月上市的索尼公司 的PlayStation 4陷入激烈竞争。索尼表示，截止到12月第一周，PlayStation 4的销量达到了210万台。

在索尼更新销售数据前，目前尚不清楚哪家公司更为领先。

券商Wedbush Securities分析师Michael Pachter表示，Xbox One的销量与预期相符，他预计索尼PlayStation的销量约为300万台。

上述两款游戏机的热卖是超微半导体公司(AMD) 的福音。AMD为这两款游戏机研发或提供芯片。(完)