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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 13:38 BJT

路透基点：绿地集团敲定12亿元人民币贷款协议用于北京地产项目--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，绿地集团敲定一笔12亿元人民币(1.98亿美元)三年期贷款协议，用于北京一商业地产项目。

中国中信银行是牵头行和代理行，参贷7亿元人民币。中国建设银行是一般参贷行，参贷5亿元人民币。

消息人士称，此项贷款有土地和房产做抵押，利率为中国人民银行利率的105%左右，分期偿还。该贷款通过绿地全资子公司绿地集团北京京坤置业有限公司借入。

协议在12月11日签署。

资金将用于绿地在北京顺义的启航国际项目。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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