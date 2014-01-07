路透基点：绿地集团敲定12亿元人民币贷款协议用于北京地产项目--RLPC

中国中信银行是牵头行和代理行，参贷7亿元人民币。中国建设银行是一般参贷行，参贷5亿元人民币。

消息人士称，此项贷款有土地和房产做抵押，利率为中国人民银行利率的105%左右，分期偿还。该贷款通过绿地全资子公司绿地集团北京京坤置业有限公司借入。