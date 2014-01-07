路透基点：绿地集团敲定12亿元人民币贷款协议用于北京地产项目--RLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，绿地集团敲定一笔12亿元人民币(1.98亿美元)三年期贷款协议，用于北京一商业地产项目。
中国中信银行是牵头行和代理行，参贷7亿元人民币。中国建设银行是一般参贷行，参贷5亿元人民币。
消息人士称，此项贷款有土地和房产做抵押，利率为中国人民银行利率的105%左右，分期偿还。该贷款通过绿地全资子公司绿地集团北京京坤置业有限公司借入。
协议在12月11日签署。
资金将用于绿地在北京顺义的启航国际项目。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。