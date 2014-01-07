《中国公开市场回购未到期一览表》--1月7日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.去年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随 后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末 央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 康熙泽)