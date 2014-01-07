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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 13:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元恐下测0.8900

0502 GMT

* 澳元兑美元难以获得上涨动能，守在日低0.8920/25附近

* 悉尼市场交投清淡，疲弱的国内市场交易活动并非吉兆

* 五日、10日及20日均线在0.8915/25附近纠结，目前协助提供支撑

* 看来可能跌破上述位置，跌破后料探向周五低点0.8886，之后则是2014年低点0.8843(完)

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