国际油市：布兰特原油回升至107美元之上，因利比亚冲突加剧

美国原油期货 涨0.15美元，报每桶93.58美元。该合约过去五个交易日亦下跌，周一收低0.53美元。

“我认为(El Sharara油田)生产重启的因素现在已经得到消化。也许此前的跌势有些过度了，”三菱商事的石油风险经理Tony Nunan称。

这个每日34万桶产能的油田恢复生产，将使利比亚原油产量提高一倍多。不过，利比亚持续数月的国内动荡局势加剧可能为市场提供支撑。

“这表明中东和北非的麻烦是个长期问题，将需要多年时间来解决，”Nunan称。

“我认为只要这一地区仍然不稳定，那么布兰特原油就会保持在三位数。”

油价还受到横扫美国中部地区的极度严寒天气支撑，一些石油生产可能中断。(完)

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