国际油市：布兰特原油回升至107美元之上，因利比亚冲突加剧

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国原油期货 涨0.15美元，报每桶93.58美元。该合约过去五个交易日亦下跌，周一收低0.53美元。
“我认为(El Sharara油田)生产重启的因素现在已经得到消化。也许此前的跌势有些过度了，”三菱商事的石油风险经理Tony Nunan称。
这个每日34万桶产能的油田恢复生产，将使利比亚原油产量提高一倍多。不过，利比亚持续数月的国内动荡局势加剧可能为市场提供支撑。
“这表明中东和北非的麻烦是个长期问题，将需要多年时间来解决，”Nunan称。
“我认为只要这一地区仍然不稳定，那么布兰特原油就会保持在三位数。”
油价还受到横扫美国中部地区的极度严寒天气支撑，一些石油生产可能中断。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。