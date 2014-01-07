澳洲股市：收低0.2%，受累于隔夜美股下滑及中国经济成长担忧

路透悉尼1月7日 - 澳洲股市周二回吐盘初涨幅并收低0.2%，因一系列喜忧参半的美国经济数据拖累美股隔夜下滑，且中国经济成长的担忧挥之不去，均打压市场人气。

指标S&P/ASX 200指数 下跌7.9点至5,317.0点。该指数上日跌0.5%，创三周来最大单日跌幅。

Boart Longyear 攀涨6.8%至0.47澳元，为两个半月来最高位，此前该公司任命一名新财务长。(完)