版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
========================================================================================
暂无
========================================================================================
                           
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)   
=======================================================================================
*兴业证券       36       18      3     1/10招标     招商银行    AAA      1/13    1/14
                                         浦发银行等
=======================================================================================
*财通证券       18        9      3     1/10招标     中信银行     AA      1/13    1/14
=======================================================================================
*丹东港         38       10     12     1/10簿记建档 中信证券     AA      1/14    1/15
                                                    中信银行
=======================================================================================
中信证券       242       40      3     1/8招标      农业银行    AAA      1/9     1/10
                                         中国银行等
=======================================================================================
浙江恒逸集团     9        9     12     1/8簿记建档  中国银行    AA       1/10    1/13
                                                    广发银行
=======================================================================================
宁波富邦        10        4     12     1/8簿记建档  中国银行    AA-      1/10    1/13
控股集团                                            华夏银行
=======================================================================================
金红叶          15        8     12     1/9簿记建档  建设银行    AA       1/10    1/13
纸业集团                                            中信银行
=======================================================================================
招商证券        93       15      3     1/9招标     农行/建行等  AAA      1/10    1/13
                                    
=======================================================================================
中原证券        17        9      3     1/9招标      中信银行    AA       1/10    1/13  
=======================================================================================
四川省交       100       35     12     1/9簿记建档  建设银行    AA+      1/10    1/13
通投资集团                                          中国银行                                    
                                     
=======================================================================================
漳泽电力        20       10     12     1/13簿记建档 国开行      AA       1/14    1/15
                                         浦发银行
=======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*北京国资      35       35     5    1/14簿记建档    中国银行   AAA       1/16     1/17 
经营管理中心                                        国开行
=======================================================================================
*江苏新海连     9        4.5   5    1/14簿记建档    华夏银行    AA       1/16     1/17 
发展集团
=======================================================================================
天津水务        4        4     7    1/13簿记建档    浦发银行    AA       1/15     1/16 
投资集团
=======================================================================================
绵阳市投资      8        3     5    1/13簿记建档    民生银行    AA       1/13     1/14 
控股（集团）
=======================================================================================  
淮北矿业集团   30       10     3     *推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
======================================================================================= 
               
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
         
注: *代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐