《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *兴业证券 36 18 3 1/10招标 招商银行 AAA 1/13 1/14 浦发银行等 ======================================================================================= *财通证券 18 9 3 1/10招标 中信银行 AA 1/13 1/14 ======================================================================================= *丹东港 38 10 12 1/10簿记建档 中信证券 AA 1/14 1/15 中信银行 ======================================================================================= 中信证券 242 40 3 1/8招标 农业银行 AAA 1/9 1/10 中国银行等 ======================================================================================= 浙江恒逸集团 9 9 12 1/8簿记建档 中国银行 AA 1/10 1/13 广发银行 ======================================================================================= 宁波富邦 10 4 12 1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/10 1/13 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 金红叶 15 8 12 1/9簿记建档 建设银行 AA 1/10 1/13 纸业集团 中信银行 ======================================================================================= 招商证券 93 15 3 1/9招标 农行/建行等 AAA 1/10 1/13 ======================================================================================= 中原证券 17 9 3 1/9招标 中信银行 AA 1/10 1/13 ======================================================================================= 四川省交 100 35 12 1/9簿记建档 建设银行 AA+ 1/10 1/13 通投资集团 中国银行 ======================================================================================= 漳泽电力 20 10 12 1/13簿记建档 国开行 AA 1/14 1/15 浦发银行 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *北京国资 35 35 5 1/14簿记建档 中国银行 AAA 1/16 1/17 经营管理中心 国开行 ======================================================================================= *江苏新海连 9 4.5 5 1/14簿记建档 华夏银行 AA 1/16 1/17 发展集团 ======================================================================================= 天津水务 4 4 7 1/13簿记建档 浦发银行 AA 1/15 1/16 投资集团 ======================================================================================= 绵阳市投资 8 3 5 1/13簿记建档 民生银行 AA 1/13 1/14 控股（集团） ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 *推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩；审校 吴芳)