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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 14:11 BJT

策略结盟：台湾宏基将投资网家15.6%股权，金额约15.82亿台币

路透台北1月7日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 2353.TW 周二宣布，将投资台湾网路购物龙头厂商--网路家庭 700万股，约15.6%股权。若以网家今日226台币收盘价计算，宏基该笔投资金额达15.82亿台币。

宏基日前因业绩不佳，引发管理阶层大换血，原董事长王振堂与总经理翁建仁双双请辞，由创办人兼董事施振荣接任董事长一职。

宏基股价周二收高3.06%，网家股价则大涨4.15%;大盘加权股价指数 则微涨0.14%。(完) (记者 金麦克; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
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