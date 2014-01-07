策略结盟：台湾宏基将投资网家15.6%股权，金额约15.82亿台币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 2353.TW 周二宣布，将投资台湾网路购物龙头厂商--网路家庭 700万股，约15.6%股权。若以网家今日226台币收盘价计算，宏基该笔投资金额达15.82亿台币。
宏基日前因业绩不佳，引发管理阶层大换血，原董事长王振堂与总经理翁建仁双双请辞，由创办人兼董事施振荣接任董事长一职。
宏基股价周二收高3.06%，网家股价则大涨4.15%;大盘加权股价指数 则微涨0.14%。(完) (记者 金麦克; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。