路透调查：印尼央行料维持利率不变，因经济成长放缓

路透雅加达1月7日 - 路透调查显示，印尼央行在周四的政策会议上料将维持指标利率不变，因物价压力温和且经济成长降温。

受访的11名分析师中，有八人认为印尼央行继去年大幅收紧政策后将维持利率在7.50不变，尽管资本外流的风险持续。随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激政策，印尼极易遭受投资组合基金出售卢比和其他资产。