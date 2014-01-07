路透调查：印尼央行料维持利率不变，因经济成长放缓

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透雅加达1月7日 - 路透调查显示，印尼央行在周四的政策会议上料将维持指标利率不变，因物价压力温和且经济成长降温。
受访的11名分析师中，有八人认为印尼央行继去年大幅收紧政策后将维持利率在7.50不变，尽管资本外流的风险持续。随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激政策，印尼极易遭受投资组合基金出售卢比和其他资产。
五名对第一季作出预测的分析师中，有四人认为央行将会升息25-75个基点，抑制卢比所面临的压力。该国政府正在竭力应对仍然庞大的经常账赤字问题。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。