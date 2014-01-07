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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 14:14 BJT

路透调查：印尼央行料维持利率不变，因经济成长放缓

路透雅加达1月7日 - 路透调查显示，印尼央行在周四的政策会议上料将维持指标利率不变，因物价压力温和且经济成长降温。

受访的11名分析师中，有八人认为印尼央行继去年大幅收紧政策后将维持利率在7.50不变，尽管资本外流的风险持续。随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激政策，印尼极易遭受投资组合基金出售卢比和其他资产。

五名对第一季作出预测的分析师中，有四人认为央行将会升息25-75个基点，抑制卢比所面临的压力。该国政府正在竭力应对仍然庞大的经常账赤字问题。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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