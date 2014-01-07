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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元再度下跌，盘中触及近两个月低位

路透首尔1月7日 - 韩元兑美元 周二跌至近两个月低位，为连续第三日下跌，因外资抛售韩元，引发仓位调整。

韩元兑美元 收报1,068.3，较周一国内收盘价1,065.4下跌0.3%。

韩元盘中触及1,071.0低位，为11月13日以来最低水准。(完)

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