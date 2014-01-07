韩国股市：收高，但三星电子业绩预估疲弱

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔1月7日 - 韩国股市周二收高，受低价买盘和外资流入提振；韩元 兑日圆和美元回撤，令市场对国内出口商获利前景的担忧消退。
韩国综合股价指数 收高0.3%至1,959.44点。
外资周二买超1,003亿韩元韩股，连续第二天买超。
起亚汽车 涨2.9%。
大宇造船<042660. KS>和三星重工业 均上涨4.1%，因市场押注其获利今年将随全球经济复苏而改善。
三星电子 下跌0.2%，因其周二稍早公布的第四季获利预估逊于市场预期。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。