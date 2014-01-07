韩国股市：收高，但三星电子业绩预估疲弱

路透首尔1月7日 - 韩国股市周二收高，受低价买盘和外资流入提振；韩元 兑日圆和美元回撤，令市场对国内出口商获利前景的担忧消退。

韩国综合股价指数 收高0.3%至1,959.44点。

外资周二买超1,003亿韩元韩股，连续第二天买超。

起亚汽车 涨2.9%。

大宇造船<042660. KS>和三星重工业 均上涨4.1%，因市场押注其获利今年将随全球经济复苏而改善。