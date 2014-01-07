日本个股：日产汽车12月在中国汽车销量较上年同期增长70.4%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月7日 - 日本日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业12月在中国市场售出134,200辆汽车，较上年同期增长70.4%。
该公司11月时在华汽车销量同比增加95.7%，10月则大增127.8%。
在华销量急剧上升，部分是因2012年基期较低，当时中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。
2013年全年，日产在华售出1,266,200辆汽车，较上年增长17.2%，并达成125万辆的目标。
日产在中国和东风汽车集团 建有合资企业。
日产汽车今年计划在中国开始生产高档的英菲尼迪(Infiniti)品牌汽车，与东风合资企业的启辰品牌也会推出新车款。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。