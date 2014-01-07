日本个股：日产汽车12月在中国汽车销量较上年同期增长70.4%

路透上海1月7日 - 日本日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业12月在中国市场售出134,200辆汽车，较上年同期增长70.4%。

该公司11月时在华汽车销量同比增加95.7%，10月则大增127.8%。

在华销量急剧上升，部分是因2012年基期较低，当时中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。

2013年全年，日产在华售出1,266,200辆汽车，较上年增长17.2%，并达成125万辆的目标。

日产在中国和东风汽车集团 建有合资企业。

日产汽车今年计划在中国开始生产高档的英菲尼迪(Infiniti)品牌汽车，与东风合资企业的启辰品牌也会推出新车款。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)