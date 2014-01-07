路透基点：特步将三年期贷款规模提高到1.5亿美元--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，特步国际控股有限公司将三年期定期贷款规模从1.2亿美元提高到1.5亿美元。

该笔贷款获得超额认购，承贷量被削减超过20%。

已有11家银行参与该项俱乐部贷款，它们包括：恒生银行(3,400万美元)、东亚银行(1.521亿港元)、南洋商业银行(1.482亿港元)、台北富邦商业银行(1,700万美元)、永隆银行(1.287亿港元)、中国信托商业银行(1,100万美元)、兆丰国际商业银行(750万美元)、大众银行(450万美元和2,340万港元)、台湾中小企业银行(750万美元)、台湾合作金库(750万美元)以及中华开发工业银行(300万美元)。

协议将在本周末前通过传阅方式来签署。

台北富邦商业银行曾在11月28日为该案在台北举行过一次银行会议。

一如此前报导，该笔筹措资金将用于为2012年4月的贷款提供再融资，并且亦将用作一般营运开支。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码220基点。

贷款将分七次每季度等额偿还，平均年限是2.25年。

银行可获得的最高综合收益为300个基点，前端费是180个基点。（完）