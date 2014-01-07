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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 14:29 BJT

日本股市：连续第二日下跌，受美国服务业数据和日本迅销拖累

路透东京1月7日 - 日本股市日经指数周二连续第二日下跌，因此前数据显示美国服务业增长放缓，令投资者对风险投资保持警惕。日本迅销(FastRetailing) 下跌，因月度销售逊于预期。

日经指数 震荡下跌0.6%，收于15,814.37点。日经指数早盘曾短暂上扬。

日本迅销(FastRetailing) 下滑1%，对日经指数拖累最大。该公司此前称其优衣库(Uniqlo)连锁店12月同店销售逊于市场预期。

东证股价指数 跌0.7%至1,283.25点。(完)
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