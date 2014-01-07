日本股市：连续第二日下跌，受美国服务业数据和日本迅销拖累

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透东京1月7日 - 日本股市日经指数周二连续第二日下跌，因此前数据显示美国服务业增长放缓，令投资者对风险投资保持警惕。日本迅销(FastRetailing) 下跌，因月度销售逊于预期。
日经指数 震荡下跌0.6%，收于15,814.37点。日经指数早盘曾短暂上扬。
日本迅销(FastRetailing) 下滑1%，对日经指数拖累最大。该公司此前称其优衣库(Uniqlo)连锁店12月同店销售逊于市场预期。
东证股价指数 跌0.7%至1,283.25点。(完)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)