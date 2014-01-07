日本个股：三菱汽车计划公开发股筹资23亿美元，用于回购优先股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
三菱汽车在去年11月曾提交过暂搁注册，由此该公司可以公开发售至多2,100亿日圆的股票。
三菱集团旗下企业包括三菱重工业 、三菱UFJ金融集团 和三菱商事 。这些企业在2004年时曾购买大量三菱汽车优先股，此前三菱汽车未能与当时的戴姆勒-克莱斯勒成功结盟。
根据Thomson DealWatch，此次公开发行股票规模最多将在2,725.7亿日圆。
三菱汽车股价周二上涨0.4%，报1,131日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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