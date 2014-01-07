日本个股：三菱汽车计划公开发股筹资23亿美元，用于回购优先股

三菱汽车在去年11月曾提交过暂搁注册，由此该公司可以公开发售至多2,100亿日圆的股票。

三菱集团旗下企业包括三菱重工业 、三菱UFJ金融集团 和三菱商事 。这些企业在2004年时曾购买大量三菱汽车优先股，此前三菱汽车未能与当时的戴姆勒-克莱斯勒成功结盟。