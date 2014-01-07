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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:07 BJT

香港数据：12月底止外汇储备资产升至3,112亿美元--金管局

路透香港1月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至2013年12月底止官方外汇储备资产为3,112亿美元，较11月底增加25亿美元。

为数3,112亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的50%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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