《SAFT专栏》债务问题解药：违约、资本管制及推高通胀

**比30年代更惨？**

明确地说，这些研究报告的作者认为，由于我们不愿去使用那些在先前类似危机中持续证明有必要且有效的工具，我们最后可能陷入一场比1930年代大萧条更严重的危机。

当然，这些工具都让人不舒服。

债务违约是一种深刻且痛苦的事件，不像“延展偿债”那样允许欠债的一方在没有解除偿债责任的情况下继续打混下去。债务违约让债权方具体承受损失，债权方必须认列损失，然后相应调整资本。对于所有涉入的各方而言，债务违约在心理上的伤害程度也高出许多。

金融抑制(Financial repression)也是比看牙医更令人痛苦的一种手段。基本上，金融压抑就是拿走民众的钱，方法则是按照政府希望的方式强制安排养老金的投资，或是以其他方式达到对民众储蓄课税的效果。

或许最可怕的是高通胀，这是一种请神容易送神难的手段，而且它的利弊效果极难掌握。

然而，正如Reinhart及Rogoff研究结果所呈现的，这些都是在重大危机之后，大大小小国家多次使用过的手段。

许多国家在第一次世界大战时向美国积欠的债务，在1934年获得宽免，其中法国获减免的国债相当于国内生产总值(GDP)的近四分之一，意大利则相当于19%。别忘了，1933年时，美国也因为取消金本位制，让自己少了相当于16%GDP的债务，而美国GDP的规模远远更大。

当然，现在情况可能已经大不相同。

不过至少债务问题严重程度并无不同。

目前发达国家的债务已经逼近两个世纪以来高位。如果以相对于GDP的比例而言，发达国家政府债务目前几乎和1940年代一样高，当时那些国家是为了支应世界大战经费而大量举债。此外，虽然发达国家政府和民间的总债务已经有所减少，但目前仍然比2000年的水准高出一倍以上。