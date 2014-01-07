美国个股：摩根大通官员将不会因马多夫一案受罚--华尔街日报

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月7日 - 华尔街日报援引知情人士消息报导称，根据摩根大通 正与联邦当局谈判的和解方案，该行官员将不会受到处罚。该和解旨在解决对摩根大通在马多夫(麦道夫)庞氏骗局一案中存在过失的怀疑。
媒体周一报导称，摩根大通接近敲定与司法部价值20亿美元的和解案。华尔街日报称所有罚金将由该行支付，而非由个人承担。如欲查看报导原文，请点选(link.reuters.com/vyw75v)
由于时值美国非工作时间，路透无法立即联系到摩根大通置评。
马多夫被判在2009年欺骗数以千计的投资者，并正在服150年的徒刑。摩根大通被控忽视了马多夫业务为骗局的警告信号，通常这是为了从该行提供的服务中赚取更多费用和佣金。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。