美国个股：摩根大通官员将不会因马多夫一案受罚--华尔街日报

路透1月7日 - 华尔街日报援引知情人士消息报导称，根据摩根大通 正与联邦当局谈判的和解方案，该行官员将不会受到处罚。该和解旨在解决对摩根大通在马多夫(麦道夫)庞氏骗局一案中存在过失的怀疑。

媒体周一报导称，摩根大通接近敲定与司法部价值20亿美元的和解案。华尔街日报称所有罚金将由该行支付，而非由个人承担。如欲查看报导原文，请点选(link.reuters.com/vyw75v)

马多夫被判在2009年欺骗数以千计的投资者，并正在服150年的徒刑。摩根大通被控忽视了马多夫业务为骗局的警告信号，通常这是为了从该行提供的服务中赚取更多费用和佣金。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)