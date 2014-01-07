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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 14:57 BJT

韩国债市：公债价格持稳，静待本周稍后韩国央行利率决议

路透首尔1月7日 - 韩国公债价格周二收盘变动不大，在近期市场经历一波震荡后，投资人在韩国央行周四政策利率决议出炉前暂时喘息。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收高0.2个基点，三年期公债3月期约收低0.01点。

路透调查显示，分析师认为韩国央行将在周四政策会议中连续第八个月维持利率不变，因其欲评估美国联邦储备理事会(美联储)量化宽松开始退场的效应。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.74 105.75

10年期公债收益率 3.650% 3.648%

五年期公债收益率 3.255% 3.253%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 田建华)
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