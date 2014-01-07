《中国数据观测》12月进出口料保持个位数同比增速，内外需求温和复苏

* 公布内容: 中国2013年12月进出口贸易数据 * 公布时间: 1月10日（周五） --调查结果 : 指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 4.9 -6.8~8.0 12.7 14.1 24 进口(%) 5.3 0.1~7.4 5.3 6 24 贸易顺差(亿美元) 311.5 171.5~367 338 316.2 22 --数据要点： 最新路透调查结果显示，中国2013年12月进出口同比均料保持个位数的平稳增长，体现 内外部需求的温和复苏态势。贸易顺差也料维持在300亿美元左右的规模。 调查中值显示，去年12月出口增幅料较上月12.7%的水平回落至4.9%左右，进口增幅料 与上月5.3%的同比增幅基本保持一致。 招商证券分析认为，因美国经济继续复苏，欧洲逐步趋于稳定，四季度又是传统出口旺 季，中国出口有望继续改善。但因基数效应影响，12月出口增速可能偏低。 进口方面，该券商报告称，从PMI以及其他高频数据看，短期内国内经济将延续回落趋 势，需求水平下降导致进口增速低位徘徊。 中国商务部此前发布报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸 易份额有望继续小幅提升。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果： 预测机构 出口同比 进口同比 顺差（亿美元） 交通银行 1.0 7.0 218 永丰投顾 4.4 4.1 329.1 西班牙对外银行 6.8 4.8 367 交银国际 7.0 6.5 340 美银美林 5.0 6.0 315 法国东方汇理银 5.3 3.5 364 行 国开证券 1.1 3.1 280 长江证券 6.7 5.0 ~ 招商证券 4.7 6.6 298 民族证券 3.4 5.5 ~ 花旗 1.5 3.7 284 中信证券 -6.8 0.1 171.5 光大证券 2.4 3.7 294 国信证券 5.3 6.1 313 国泰君安 0.9 5.8 236 海通证券 6.9 6.4 347 华宝信托 3.0 5.0 285 兴业银行 6.0 5.0 350 瑞穗证券 8.0 7.0 351 华侨银行 2.0 1.8 330 上海证券 5.4 6.8 310 申银万国 5.0 5.0 330.5 渣打银行 5.5 7.4 301 瑞银 4.5 6.0 299 注：～为数据无法提供。 （完） (发稿 李然; 审校 林高丽)