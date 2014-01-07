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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 15:21 BJT

表格：德国11月经季调按ILO标准计算就业人口增加2.6万人

路透柏林1月7日 - 德国联邦统计局周二公布，德国11月按国际劳工组织(ILO)经季节调整的就业人口较前月增长2.6万人。

以下为详细表格

2013年11月 2013年10月 2012年11月

就业人数 (百万，经调整) 41,871 41,845 41,627

较上月变动 +26,000 +31,000 +20,000

就业人数 (百万，未经调整) 42,229 42,193 41,984

(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
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