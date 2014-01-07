表格：德国11月经季调按ILO标准计算就业人口增加2.6万人

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林1月7日 - 德国联邦统计局周二公布，德国11月按国际劳工组织(ILO)经季节调整的就业人口较前月增长2.6万人。
以下为详细表格
2013年11月 2013年10月 2012年11月
就业人数 (百万，经调整) 41,871 41,845 41,627
较上月变动 +26,000 +31,000 +20,000
就业人数 (百万，未经调整) 42,229 42,193 41,984
(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。