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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 15:21 BJT

中国期市：豆油收创逾四年新低，进口压力和丰产预期下难言见底

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1403    51,860     -0.06      218,972 
         黄金(au)      1406    246.95      0.24      170,612 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,465     -1.73    1,335,660 
         橡胶 (ru)     1405    16,815     -3.83      230,146 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,284     -1.74    1,681,034 
         豆油 (y)      1405     6,612     -1.84      848,374 
         焦炭 (j)      1405     1,411     -0.63      212,824 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,617     -1.20      670,686 
         棉花 (cf)     1405    19,495      0.98       82,910 
 中金所  沪深300(if)   1401   2,238.4     -0.08       85,620 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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