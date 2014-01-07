中国期市：豆油收创逾四年新低，进口压力和丰产预期下难言见底

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,860 -0.06 218,972 黄金(au) 1406 246.95 0.24 170,612 螺纹钢 (rb) 1405 3,465 -1.73 1,335,660 橡胶 (ru) 1405 16,815 -3.83 230,146 大商所 豆粕 (m) 1405 3,284 -1.74 1,681,034 豆油 (y) 1405 6,612 -1.84 848,374 焦炭 (j) 1405 1,411 -0.63 212,824 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,617 -1.20 670,686 棉花 (cf) 1405 19,495 0.98 82,910 中金所 沪深300(if) 1401 2,238.4 -0.08 85,620 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。