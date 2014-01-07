中国期市：豆油收创逾四年新低，进口压力和丰产预期下难言见底

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,860 -0.06 218,972 黄金(au) 1406 246.95 0.24 170,612 螺纹钢 (rb) 1405 3,465 -1.73 1,335,660 橡胶 (ru) 1405 16,815 -3.83 230,146 大商所 豆粕 (m) 1405 3,284 -1.74 1,681,034 豆油 (y) 1405 6,612 -1.84 848,374 焦炭 (j) 1405 1,411 -0.63 212,824 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,617 -1.20 670,686 棉花 (cf) 1405 19,495 0.98 82,910 中金所 沪深300(if) 1401 2,238.4 -0.08 85,620 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)