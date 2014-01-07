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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 17:09 BJT

表格：德国12月经季节调整的失业人口减少1.5万人，失业率为6.9%

路透柏林1月7日 - 德国联邦劳工局周二公布，德国12月经季节调整的失业人口减少1.5万人至296.5万人；经调整的失业率为6.9%。

德国12月未经调整的失业人口从280.6万人升至287.3万人。

以下为详细表格

2013年12月 2013年11月 2012年12月

变动 (经调整) -15,000 +9,000 +6,000

人数 (经调整，百万) 2.965 2.980 2.933

失业率 (经调整，%) 6.9 6.9 6.9

变动 (未经调整) +67,000 +4,954 +88,341

人数 (未经调整，百万) 2.873 2.806 2.840

失业率 (未经调整，%) 6.7 6.5 6.7(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)
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