表格：德国12月经季节调整的失业人口减少1.5万人，失业率为6.9%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林1月7日 - 德国联邦劳工局周二公布，德国12月经季节调整的失业人口减少1.5万人至296.5万人；经调整的失业率为6.9%。
德国12月未经调整的失业人口从280.6万人升至287.3万人。
以下为详细表格
2013年12月 2013年11月 2012年12月
变动 (经调整) -15,000 +9,000 +6,000
人数 (经调整，百万) 2.965 2.980 2.933
失业率 (经调整，%) 6.9 6.9 6.9
变动 (未经调整) +67,000 +4,954 +88,341
人数 (未经调整，百万) 2.873 2.806 2.840
失业率 (未经调整，%) 6.7 6.5 6.7(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。