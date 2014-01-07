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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 18:11 BJT

表格：欧元区12月HICP较上年同期增长0.8%，路透预估为升0.9%

路透布鲁塞尔1月7日 - 欧盟统计局周二公布的数据显示，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，路透调查预估为升0.9%。11月为升0.9%。

以下为详细数据：

2012年12月 13年7月 8月 9月 10月 11月 12月

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.2 1.6 1.3 1.1 0.7 0.9p 0.8e

食品和烟草 193.7 3.2 3.5 3.2 2.6 1.9 1.6p 1.8e

能源 109.6 5.2 1.6 -0.3 -0.9 -1.7 -1.1 0.0e

非能源工业品 273.6 1.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2p 0.2e

服务业 423.0 1.8 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4p 1.0e

* e为初值，p为终值 (完)

(编译 田建华; 审校 白云)
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