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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月7日

路透伦敦1月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           353,075          -3,050
    锡             9,725             +70
    铅           214,500            -500
    锌           918,325          -4,525
    铝         5,451,550          -3,850
    镍           260,724            -138
    铝合金        56,440            持平
    NASAAC        84,560            -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据              库存分布                品种   库存数据      库存分布
 种                                                                      
 铜   MCU-STOCKS          <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS          <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS          <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                    金                   
 镍   MNI-STOCKS          <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 隋芬)
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