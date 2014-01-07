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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 15:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元看涨

0708 GMT

* 澳元/美元跌0.47%，新西兰元/美元跌0.36%，美元/日圆涨0.26%，欧元/日圆涨0.31%

* 日经指数跌0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.3%，美元/菲律宾披索涨0.68%，美国10年期公债收益率2.9521%

* 叶伦提名获参议院批准，将执掌美联储

* 资金钱荒预示中国央行改革派遭遇政策困境

* 泰国反政府抗议者举行游行，支持曼谷“停摆”

* 浏览欧洲开盘图表，请点击(r.reuters.com/dec27t)(完)

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