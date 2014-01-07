表格：外资在韩国股市买超1,014亿韩元，为连续第二日买超

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔1月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,014亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月7日 101.4 -47.2 -57.2
1月6日 51.7 -114.1 52.2
1月3日 -312.1 -135.4 421.6
1月2日 -313.6 -175.0 473.3
12月30日 116.7 19.3 -143.7
12月27日 70.7 -71.0 5.0
12月26日 -12.1 628.7 -614.4
12月24日 -54.5 456.4 -385.9
12月23日 71.6 223.5 -263.6
12月20日 -17.1 205.3 -183.2
12月19日 108.5 84.1 -176.6
12月18日 -123.7 265.2 -128.5
12月17日 53.0 94.5 -77.1
12月16日 -62.4 86.4 -26.6
12月13日 -265.7 528.3 100.1
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本月以来 -472.6 -471.6 889.9
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今年以来 -472.6 -471.6 889.9
---------------------------------------------(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。