亚洲橡胶：经济数据打压TOCOM期胶触及两个月低点，油价上涨提供支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“美国数据表现不佳，引发TOCOM市场的停损卖单，因人们开始担心需求疲弱，”一位驻曼谷的交易员称。
据供应管理协会(ISM)数据，美国服务业成长速度在12月连续第二个月减缓，企业活动扩张速度下降，新订单也萎缩。
不过交易员称，油价走坚提供支撑，并避免TOCOM期胶价格大幅下跌。
布兰特原油期货周二升至每桶107美元上方，中止五日连跌，投资人在利比亚及美国中部寒冷天候等因素间做权衡。
上海期交所橡胶主力5月合约 下跌670元人民币，结算价报每吨16,815元人民币。
新加坡商品交易所2月合约 最新报每公斤216.6美分，下跌3.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王翔琼/石冠兰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。