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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 15:35 BJT

亚洲橡胶：经济数据打压TOCOM期胶触及两个月低点，油价上涨提供支撑

“美国数据表现不佳，引发TOCOM市场的停损卖单，因人们开始担心需求疲弱，”一位驻曼谷的交易员称。

据供应管理协会(ISM)数据，美国服务业成长速度在12月连续第二个月减缓，企业活动扩张速度下降，新订单也萎缩。

不过交易员称，油价走坚提供支撑，并避免TOCOM期胶价格大幅下跌。

布兰特原油期货周二升至每桶107美元上方，中止五日连跌，投资人在利比亚及美国中部寒冷天候等因素间做权衡。

上海期交所橡胶主力5月合约 下跌670元人民币，结算价报每吨16,815元人民币。

新加坡商品交易所2月合约 最新报每公斤216.6美分，下跌3.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王翔琼/石冠兰)
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