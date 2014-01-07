企业结盟：两岸水泥巨头亚泥与海螺建战略合作，冀互补优势应对市场挑战

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月7日 - 台湾亚洲水泥股份有限公司 与中国安徽海螺创业 及安徽海螺集团周二签订战略合作协议，将在信息共享、生产技术、环保等多方面进行合作，冀共同应对内地水泥行业产能过剩、环保节能要求不断提高带来的市场挑战。
海螺集团旗下的安徽海螺水泥 是以产能计中国第二大水泥生产商，海螺创业则为海螺集团的母公司。亚洲水泥是台湾远东集团下属公司，在中国从事水泥生产；该公司亦是上月中在港上市的海螺创业的基础投资者之一。
“现在全世界策略同盟非常重要，因为在这种竞争和控制成本的压力下，互相管理上交换是很好的方向。”远东集团兼亚洲水泥董事长徐旭东在联合记者会上称。
海螺集团兼海螺水泥董事长郭文叁表示，海螺过去曾与多家内地企业合作，而与台湾企业建立战略同盟则为首次。目前中国水泥的消费量占全球一半以上，国家全面建立小康社会需要大量建设工程，为水泥行业带来强大的刚性需求。此外，未来几年国家进一步加快水泥企业整合，海螺和亚泥的联盟，也将有利行业健康有序发展。
对于今年内地水泥行业的展望，海螺创业董事郭景彬表示，对今年的市场持乐观态度，因为现时市场供求关系继续改善，主要得益于国家控制新产能和加强环保要求，令产能平稳增长，故他相信今年内地水泥价格趋势及毛利均将优于去年。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。