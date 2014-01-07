企业结盟：两岸水泥巨头亚泥与海螺建战略合作，冀互补优势应对市场挑战

路透香港1月7日 - 台湾亚洲水泥股份有限公司 与中国安徽海螺创业 及安徽海螺集团周二签订战略合作协议，将在信息共享、生产技术、环保等多方面进行合作，冀共同应对内地水泥行业产能过剩、环保节能要求不断提高带来的市场挑战。

海螺集团旗下的安徽海螺水泥 是以产能计中国第二大水泥生产商，海螺创业则为海螺集团的母公司。亚洲水泥是台湾远东集团下属公司，在中国从事水泥生产；该公司亦是上月中在港上市的海螺创业的基础投资者之一。

“现在全世界策略同盟非常重要，因为在这种竞争和控制成本的压力下，互相管理上交换是很好的方向。”远东集团兼亚洲水泥董事长徐旭东在联合记者会上称。

海螺集团兼海螺水泥董事长郭文叁表示，海螺过去曾与多家内地企业合作，而与台湾企业建立战略同盟则为首次。目前中国水泥的消费量占全球一半以上，国家全面建立小康社会需要大量建设工程，为水泥行业带来强大的刚性需求。此外，未来几年国家进一步加快水泥企业整合，海螺和亚泥的联盟，也将有利行业健康有序发展。