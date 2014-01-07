中国债市：2013年利率互换成交减近一成至2.7万亿，为推出以来首降

路透上海1月7日 - 据路透统计，2013年中国人民币利率互换(IRS)成交名义本金2.71万亿元，较2012年的2.9万亿元减近一成，也是该交易品种自2006年推出以来首次下降。

根据中国货币网数据计算，2013年以七天期回购为基准的IRS成交名义本金为17,654亿元，约占当年全部成交量的65%。

中债报告称，受债市整顿等多重因素影响，2013年债市交投活跃度明显降低。当年全市场口径现券和回购交易结算270.82万亿元，同比增长1.15%，较2012年增速下降31.52个百分点。

中国外汇交易中心2006年推出利率换互交易，以下为以往各年度成交情况：

交易笔数(笔) 名义本金额(亿元)

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2006年 103 355.7

2007年 1,978 2,186.9

2008年 4,040 4,121.5

2009年 4,044 4,616.4

2010年 11,643 15,003.4

2011年 20,202 26,759.6

2012年 20,945 29,021.4