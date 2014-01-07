中国债市：2013年利率互换成交减近一成至2.7万亿，为推出以来首降

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月7日 - 据路透统计，2013年中国人民币利率互换(IRS)成交名义本金2.71万亿元，较2012年的2.9万亿元减近一成，也是该交易品种自2006年推出以来首次下降。
根据中国货币网数据计算，2013年以七天期回购为基准的IRS成交名义本金为17,654亿元，约占当年全部成交量的65%。
中债报告称，受债市整顿等多重因素影响，2013年债市交投活跃度明显降低。当年全市场口径现券和回购交易结算270.82万亿元，同比增长1.15%，较2012年增速下降31.52个百分点。
中国外汇交易中心2006年推出利率换互交易，以下为以往各年度成交情况：
交易笔数(笔) 名义本金额(亿元)
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2006年 103 355.7
2007年 1,978 2,186.9
2008年 4,040 4,121.5
2009年 4,044 4,616.4
2010年 11,643 15,003.4
2011年 20,202 26,759.6
2012年 20,945 29,021.4
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴/黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。