香港已公布经济指标--2014/1/7

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年11月 综合消费物价指数（CPI +4.3 +4.6 +3.8 ） 2013年11月 甲类消费物价指数（CPI +4.5 +5.1 +4.3 A） 2013年11月 零售销售值 +8.5 +6.3 +9.4 2013年11月 零售销售量 +9.0 +5.9 +8.1 2013年第三季 本地生产总值（GDP） +2.9 +3.2 +1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年9-11月% 13年8-10月% 12年9-11月% 失业率 3.3 3.3 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年11月 贸易赤字／盈余 -44.58 -38.05 -44.07 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)