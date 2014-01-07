《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值4.17%，接近或稍低于二级

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：100亿元人民币

* 招标时间：周三(8日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：4.12%-4.25%

* 预测均值：4.17%

路透上海1月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，短期资金面持续宽裕，现券亦显现回暖迹象，加之本期债发行量仍偏低，参照此前五年国债的招标情况，料明日新债中标利率接近或稍低于二级市场水平。

市场人士并认为，流动性表面繁荣的背后仍有较大的不确定存在，明日起一波汹涌的IPO浪潮来袭，随后月中缴税以及春节备付高峰也接踵而至，这都会制约机构认购明日新债的热情，其定位大幅偏低的可能性亦有限。

华东一银行交易员称，“现在是有利好也有利空，资金面有变数，不过还是只有100亿的量，应该不会出什么意外。”

他并谈到，IPO重启可能会对基金和券商的资金形成较大分流，对流动性或多或少会有所冲击，因此尽管国债现券今天表现不错，但机构在参与明日投标是还是会心存一份谨慎。

继去年末新股发行重启后，截至目前已有30家启动IPO程序，网上申购日介于1月8日-1月17日间。

上海一银行交易员则指出，年初发行的两期国债发行规模较去年有明显缩量，而周一招标的五年国债认购倍数较高，明日新债的需求料也会不错，“这两期债加在一起，都没有去年一期的量大，需求应该是有保证的，估计4.15%-4.20%吧。”

财政部周一招标发行的今年首期国债中标利率低于市场预期，因偏低的发行规模及资金面仍宽裕，令投标倍数较高并推低了本期债的定位。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，一年品种最新收益率为4.2132%。二级市场上，剩余期限约0.81年的固息国债130022券最新报价收益率 为4.2201%/4.10%。

明日招标新债为2014年第二期记账式附息国债。该债到期一次还本付息，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。