台湾债市：台币贬值尚未引发超短券卖压，短线仍随美债浮沉

* 美债带动走低，交易商于非农数据公布前当冲因应 * 台币追随韩元续贬，债市尚未见到实质影响 * 明日五年券103/2区间看1.11-1.14% 路透台北1月7日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周二收低，反应美国10年指 标公债殖利率 的下跌。惟非农就业数据变数尚未厘清，交易商仅锁定在平盘下方当冲，令成交量 较上日明显扩大。 交易商亦留意台币走势的变化。虽然昨日台币兑美元 大贬，不过尚未对外资着墨较深的公债、公 司债超短券价格造成冲击。交易员认为，若台币续贬造成外资汇出，对台股的冲击将大于台债。本地丰沛的部 分资金或将流向债市避险，进而抵销外资减码的负面影响。 “台币贬值对债市仅限于心理层面影响，实质影响不大。”一位外商银行交易员说。 另一大型票券商交易员则指出，市场短期资金相当丰沛，今日没有听闻存续期较短的公债与公司债成交利 率走高。台币贬值并未令公司债次级交易出现恐慌性卖压。 一证券商交易员也指出，先前外资汇入所买进存续期半年至一年间的台电、中油等公司债，成交利率约在 0.40%。但若想要反手卖出，可能要到0.8%以上才会有本地买盘愿意接手，因此除非必要，外资不会贸然停损 。 交易员估明日五年券103/2发行前交易殖利率区间在1.11-1.14%，10年债102/10则看在1.67-1.69%。 台币兑美元 周二实质交易持续走低，台湾央行上日尾盘作价力道扩大，释出引导台币跟进韩元K RW=KFTC走弱的讯息，今日韩元持续疲软跌至近两个月低位，台币理所当然跟进贬势。 美国公债价格周一上涨，此前美国公布的服务业数据逊于预期，令美国联邦储备理事会(FED，美联储)可 能放缓缩减购债的希望升温，刺激了对公债的买盘。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.83 1.1265 1.1200-1.1300 196.50 10 102/10 -0.10 1.6840 1.6730-1.692 17.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周二：美国波士顿联邦储备银行总裁发表演说；美国旧金山联邦储备银行总裁发表讲话；美国公布11月国 际贸易收支和1月IBD消费者信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月会议记录以及美国11月消费者信贷及12月ADP民间就业人 数。 周四：英国央行宣布利率决议；欧洲央行宣布利率决议；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁发表演说；欧元 区12月企业景气指数；美国一周初请失业金人数。 周五：美国公布12月非农就业报告；美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6840 5 102/11 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)